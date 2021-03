I Carabinieri di Udine ricordano Attilio Basso

Questa mattina, nella caserma del Comando Legione Carabinieri Friuli Venezia Giulia, nel corso di una breve ma solenne cerimonia, è stato ricordato l'80° anniversario del sacrificio del Brigadiere Attilio Basso, caduto eroicamente in combattimento tra il 13 e il 16 marzo 1941 a Cheren (Eritrea) e tuttora sepolto in quei luoghi, eroe friulano al quale è intitolata la sede legionale dei Carabinieri.

Accompagnato dal Sindaco di Udine, Pietro Fontanini, e dal Prefetto, Massimo Marchesiello, il Generale di Brigata Antonio Frassinetto, Comandante della Legione ha deposto una corona d’alloro ai piedi della lapide dedicata al Decorato e collocata nell’androne dell’ingresso principale della caserma.

Alla celebrazione, che si è svolta senza la presenza di pubblico e dei familiari del Caduto alla luce delle vigenti misure di contenimento e contrasto alla diffusione epidemiologica, erano presenti alcuni militari di ogni ordine e grado, in rappresentanza di tutti i Carabinieri della Legione Friuli Venezia Giulia.

Prima della deposizione è stata ricordata la figura del Brigadiere Attilio Basso, che nacque nella frazione di Frattina di Pravisdomini il 21 luglio 1901 dai mezzadri Arcangelo Basso e Angela Segat. Primo maschio di 7 fratelli, assieme alla famiglia si trasferì a Barco di Pravisdomini, proprio nella strada che ora porta il suo nome. Dopo aver lavorato come contadino e muratore in gioventù, a 19 anni rispose alla chiamata di leva e, nel novembre 1920, si arruolò nell’Arma dei Carabinieri Reali. Carabiniere a cavallo nel 1921, dopo aver prestato servizio per breve tempo nella Legione di Treviso, nel dicembre dello stesso anno venne trasferito nel regio corpo truppe coloniali in Libia.

Destinato alla Divisione autonoma Carabinieri della Cirenaica, si distinse nella campagna per la difesa della colonia, riportando una ferita alla testa in combattimento sul Gebel nel maggio 1924 e meritando per tale episodio una Medaglia di Bronzo al Valor Militare. Nel 1926 rientrò a Roma, dove rimase tre anni; nel 1933 fu trasferito nuovamente in Libia, in Tripolitania, col grado di Appuntato e, nel gennaio del 1936, fu mobilitato per l’Etiopia con la 392^ Sezione Carabinieri.

L’entrata dell’Italia nella Seconda Guerra Mondiale lo trovò ancora in terra d’Africa con il grado di Brigadiere. Cadde eroicamente nella battaglia di Cheren (Eritrea), il 16 marzo 1941, dopo aver continuato a combattere con fierezza nonostante le gravissime mutilazioni inflittegli dal nemico. Per tale eroico comportamento, spinto fino all’estremo sacrificio, fu insignito della Medaglia d’Oro al Valor Militare concessa “alla memoria”, con la seguente motivazione: Tipico esempio di purissimo combattente, dava le più fulgide prove di coraggio, eroismo, abnegazione, spirito di altruismo. Crivellato da pallottole di mitragliatrici in prolungato aspro combattimento sostenuto dal suo reparto e con un braccio spezzato, non lasciò il posto di combattimento: continuò ad incitare i compagni ed inferiori alla resistenza e si trascinò oltre le linee per portare aiuto ad un ufficiale gravemente ferito. Quando le sue forze non gli consentirono più di esplicare azioni che solo elevatissimi spiriti possono compiere, lanciava morente verso il nemico l’ultima bomba di cui era in possesso, gridando: "viva l’Italia! fintanto che i Carabinieri sono qui il nemico non passa!"

Oggi a suo nome sono intitolate, oltre alla caserma del Comando Legione di Udine, una strada della frazione di Barco di Pravisdomini e l’ex scuola elementare di quel comune, nonché la caserma del Comando Provinciale Carabinieri di Pordenone, città che ha ereditato il luogo natale dell’Eroe quando è diventata capoluogo di provincia nel 1968.