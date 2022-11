I Carabinieri salutano il Luogotenente Antonio Vescio

Dopo trentasette anni di servizio nell’Arma dei Carabinieri, il Luogotenente Cs Antonio Vescio, Capo Centrale Operativa del Comando provinciale di Pordenone, lunedì 31 ottobre è andato in congedo. Durante la sua lunga permanenza nell’Arma si è sempre distinto per professionalità, generosità, spirito di sacrificio e abnegazione al servizio.

Il Sottufficiale, originario di Padova, arruolatosi nel 1985, dopo aver frequentato il corso Allievi Sottufficiali a Velletri e a Vicenza, era stato destinato quale Vice Brigadiere addetto alla Stazione di Monza, per poi proseguire un iter professionale che lo ha visto alternarsi in compiti e ruoli al Comando di Trieste, allo Stato Maggiore del Comando Legione Carabinieri Fvg di Udine e, infine, a Pordenone, dove ha retto per circa undici anni la Stazione di Pordenone prima di assumere il Comando della Centrale Operativa.

Da settembre del 2019 è stato promosso al grado apicale per la categoria dei Marescialli, ricevendo nel corso della sua carriera importanti riconoscimenti di merito militari e civili, tra cui l’onorificenza della Medaglia Mauriziana e quella di Cavaliere dell’Ordine al Merito della Repubblica Italiana concesse dal Presidente della Repubblica, la Medaglia d’Argento al merito di lungo comando rilasciata dal Ministero della Difesa e la Medaglia di Bronzo quale benemerenza del Dipartimento della Protezione civile per i gravi eventi atmosferici in Friuli Venezia Giulia del novembre 2002.

Un militare che ha caratterizzato il suo agire alla lealtà e alla rettitudine. Così lo hanno salutato i colleghi e superiori l’ultimo giorno di servizio ringraziandolo per il lavoro svolto.