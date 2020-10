I carristi della Brigata Ariete in addestramento

Si è conclusa nei giorni scorsi un’intensa fase addestrativa, propedeutica all'approntamento delle unità della Joint Rapid Response Force (JRRF), per i “carristi” della 132a Brigata corazzata “Ariete”, che ha visto impegnati, per un'intera settimana, militari del 132° Reggimento carri di Cordenons e del 32° Reggimento carri di Tauriano, con il supporto del Reggimento logistico “Ariete” di Maniago.

Utilizzando le diverse aree addestrative offerte dal poligono del Cellina-Meduna, gli equipaggi carri hanno inizialmente potuto testare la propria abilità di pilotaggio su terreno variamente accidentato, affrontando percorsi con diversi gradi di difficoltà e familiarizzando con l’ambiente operativo. Successivamente, hanno condotto una serie di esercizi e movimenti nel quadro di un’attività a partiti contrapposti, facendo ricorso all’impiego del sistema di simulazione di tiro BT–46 e focalizzando l’attenzione sull’amalgama dei quattro componenti dell’equipaggio del Carro Armato C1 “Ariete” e sulla loro capacità di coordinare movimento, rapidità e precisione di tiro.

Il tutto è stato contestualizzato all’interno di uno scenario tattico “real”, che ha consentito di sfruttare al meglio gli appigli tattici del terreno per la protezione, la copertura e l’effettuazione del tiro.

L’addestramento ha compreso anche lo svolgimento di attività di carattere logistico come i rifornimenti ai carri sul posto, il soccorso e recupero di mezzi in avaria e interventi speditivi di manutenzione e riparazione operati in fase condotta dal personale tecnico specializzato del Reggimento Logistico.

Il Comandante della 132a Brigata corazzata “Ariete”, Generale di Brigata Roberto Banci, nell’esprimere, al termine delle attività, il proprio apprezzamento per il buon risultato addestrativo conseguito, ha sottolineato l’importanza di queste esercitazioni per il mantenimento e il potenziamento delle capacità operative della specialità carristi, rimarcando la centralità della componente corazzata negli schieramenti militari chiamati ad affrontare gli attuali moderni scenari d’impiego.