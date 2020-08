I centri estivi dell'Immaginario Scientifico anche a settembre

Centri estivi anche a settembre all'Immaginario Scientifico di Pordenone e di Tavagnacco: visto il successo delle attività, il science centre propone ancora 2 settimane, dal 31 agosto all'11 settembre, fra scienza, divertimento, esperimenti e, visto il periodo, un po' di compiti delle vacanze, per i bambini da 6 a 11 anni.



L’Immaginario Scientifico di Pordenone si trova in un ampio e luminoso edificio dell’ex Cotonificio di Torre, immerso nel verde, nella zona delle risorgive del Noncello. Qui le attività di Allena-Mente saranno dedicate alla creatività, alla tecnologia, alla scienza e all'arte. Nel corso della giornata si alterneranno attività didattiche e momenti ludici, attività di costruzione creativa, compiti delle vacanze e letture. Gran parte delle attività sarà svolta all’esterno.



L’Immaginario Didattico (ID) di Tavagnacco si trova in un antico mulino perfettamente restaurato, lungo la via d’acqua che costeggia una pista ciclabile e un grande parco. Qui le attività Al Mulino tra le onde saranno dedicate alla luce e al suono, con esperimenti che uniscono scienza e arte, per favorire l’apprendimento delle leggi della fisica, in un contesto creativo e coinvolgente. Le attività si alterneranno al gioco libero nel parco e ai momenti dedicati ai compiti delle vacanze.



Le attività si svolgono da lunedì a venerdì. Per maggiori informazioni e per le iscrizioni: www.immaginarioscientifico.it