I centri estivi dell'Immaginario Scientifico

L'estate ha il sapore della scienza e della tecnologia all'Immaginario Scientifico di Pordenone: dal 4 al 15 luglio il il museo organizza due settimane di centro estivo per i bambini di 6-11 anni, e dal 27 giugno al 1 luglio una settimana di Robot Camp per i ragazzini di 10-13 anni.

L’Immaginario Scientifico di Pordenone è immerso nel verde, nella zona delle risorgive del Noncello, all'interno di un ampio e luminoso edificio dell’ex Cotonificio di Torre, di proprietà del Comune di Pordenone.

Qui, nelle due settimane del 4-8 luglio e dell'11-15 luglio, i bambini da 6 a 11 anni potranno partecipare al centro estivo Immagina un'estate sostenibile, per trascorrere alcune mattinate alla scoperta della bellezza e degli aspetti più sorprendenti della scienza. Attraverso esperimenti, giochi e attività di costruzione, i partecipanti potranno soddisfare la loro curiosità, imparare il linguaggio della scienza e scoprire la fisica, la chimica, la biologia della realtà che ci circonda. Tutto questo con la sensibilità di chi desidera prendersi cura del nostro pianeta, e con la leggerezza e l’entusiasmo di chi ha voglia di divertirsi.

Dal 27 giugno al 1° luglio è invece in programma Robot Camp, per la fascia d'età 10-13 anni. Accompagnati da curiosi compagni di viaggio, Sphero e Thymo, e con l'uso di particolari schede elettroniche e programmi didattici, i partecipanti si avvicineranno alla programmazione a blocchi e alla robotica. Potranno osservare da vicino la tecnologia e metterci le mani, per sperimentare la creatività del mondo dell'elettronica e allenare la mente alla logica computazionale. Attraverso laboratori pratici e attività sperimentali le ragazze e i ragazzi potranno scoprire il potenziale dell'innovazione e sviluppare una maggiore consapevolezza digitale.

Le attività si svolgono da lunedì a venerdì, dalle ore 8/8.30 alle 13/13.30.

Informazioni, costi e iscrizioni su www.immaginarioscientifico.it