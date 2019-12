I cittadini che fanno grande la città

Monfalcone premia le proprie eccellenze. Così la Città dei Cantieri ha deciso di organizzare un’apposita cerimonia per dare lustro a quanti si sono impegnati nell’anno in vari campi e hanno ‘portato in alto’ il nome della città bisiaca. Non solo studenti o virtuosi giovani ma anche imprenditori e artisti in vari campi.

Walter Olivo, ad esempio, è premiato dal Comune di Monfalcone “per il suo eccellente percorso di studio e il suo impegno di volontariato” in vari sodalizi locali, come recita la motivazione. Sempre nel campo del volontariato Nicla da Rin Chiandre, “per l’impegno volontario a favore dell’Associazione dei pazienti larigectomizzati”, ovvero coloro che hanno subito un intervento chirurgico che ha asportato loro la laringe o parte di essa. Quindi Vincenzo Monisteri, “per tutto l’amore dimostrato verso la nostra città espresso in poesia”. Monfalcone, di fatto, fa ancora parlare di sé in versi non solo i numerosi autori in dialetto Bisiaco ma anche in italiano. C’è poi Antony Langella per i “prestigiosi risultati sportivi ottenuti” e, sempre nel campo sportivo, a Marco Furlan “per il titolo mondiale conseguito nella categoria Swan 45 con lo Yacht Club Hannbal”. Per “gli eccellenti risultati conseguiti nei campionati italiani ed europei di danza sportiva” è Melinda Cotani a ricevere il riconoscimento comunale. Quindi Dimitri Candoni per la “pregevole attività di pianista e organista a livello internazionale”, da anni impegnato non solo nell’insegnamento della musica ma anche nella divulgazione con concerti e sostenendo importanti realtà corali. C’è poi Simone D’Eusanio, violinista di chiara fama, “per il suo grandissimo talento di violinista a livello internazionale”.

Dallo sport e cultura all’economia con Alessandro Vescovini, “per le sue capacità imprenditoriali dimostrate anche attraverso al territorio” e Giorgio Milan “per la sua lunga attività di imprenditore prestata con lodevole dedizione”.

Infine gli studenti con Marta Grimolizzi, Elisa Zampieri e Valentina Bruno che, tutte e tre, hanno conseguito al termine dello scorso anno scolastico al Liceo ‘Buonarroti’ di Monfalcone una votazione di 100 e lode.