I Conservatori Tartini e Tomadini reclutano personale

Udine e Trieste collegate in una virtuosa sinergia amministrativa, unica a livello nazionale: si rinnova il format comune per reclutamento di personale, ideato e promosso dai Conservatori musicali delle due città. Le due Istituzioni di Alta Formazione Musicale – il Conservatorio Tartini di Trieste e il Conservatorio Tomadini di Udine - appartenenti al sistema universitario regionale, promuovono nuovamente – era già successo in precedenza – bandi congiunti a integrazione dei rispettivi organigrammi, per il reclutamento di personale amministrativo. I vincitori del bando ricopriranno il ruolo di Collaboratore o Assistente nell’Alta Formazione Artistica e Musicale- Sezione del Comparto Istruzione e Ricerca.

I profili ricercati sono due: laureati in discipline economico giuridiche o umanistiche in un primo bando per “collaboratore”; e nel secondo bando per “assistente” si ricercano diplomati delle Scuole Secondarie Superiori Aspetto peculiare della sinergia fra i due Conservatori è che la destinazione d’impiego potrà poi interessare l’una o l’altra Istituzione e il concorso per laureati prevede anche posti a tempo indeterminato. La scadenza del concorso per collaboratore – laureato è giovedì 8 settembre, per assistente – diplomato la scadenza è lunedì 19 settembre 2022. I bandi sono consultabili a questo link.

La domanda di ammissione alla procedura selettiva potrà avvenire sia in forma cartacea attraverso presentazione diretta, presso il Conservatorio di Musica Giuseppe Tartini di Trieste (via Ghega, 12) o invio tramite raccomandata postale, oppure attraverso posta elettronica certificata – PEC. Sono successivamente previste una eventuale prova pre-selettiva, una prova scritta o pratica e quindi una prova orale.