I consiglieri di minoranza di Palmanova donano 5mila mascherine

Rinunciano ai gettoni presenza, avviano una raccolta fondi e donano 5.550 mascherine ai loro compaesani, ovvero una protezione per ciascun cittadino presente nella città fortezza, frazioni incluse. Il grande gesto di solidarietà, presenza e senso civico è stato reso pubblico oggi dai consiglieri di opposizione di Palmanova, Luca Marzucchi (ex candidato sindaco) e Antonio Di Piazza, quando è avvenuta l'importante e voluminosa consegna al sindaco Francesco Martines e all'assessore Luca Piani.

Considerando il ritardo nella consegna delle protezioni regionali, l'iniziativa prende ancora più senso considerando l'ordinanza appena emanata dal presidente Fedriga che obbliga la popolazione a prendere le dovute precauzioni per entrare nei negozi di generi alimentari.

"Siamo vicini alla popolazione. Basta con i personalismi. E' il tempo di fare squadra. È un contributo che si aggiunge alla rinuncia delle indennità di presenza da qui a fine mandato per tutte le sedute consiliari, le conferenze capigruppo e ogni commissione che preveda una qualsiasi forma di rimborso", sottolineano i due capigruppo d'opposizione. "Un sentito ringraziamente anche alla ditta ZLG per la fornitura e il confezionamento".

"La necessità di avere "mascherine per tutti” stava diventando veramente un problema", ha spiegato su Facebook il sindaco Martines. "La Protezione Civile regionale ce ne ha consegnate solo per 315 nuclei familiari, contro i 2.630 della nostra comunità. Nel frattempo mi ero attivato per trovare l’occasione di averne 5.000 già a metà settimana prossima, da un imprenditore di Gonars, in modo da iniziare la distribuzione a tutti e non lasciare indietro nessuno. Questa dell’opposizione è un'ottima iniziativa perché arriva al momento giusto e perché loro hanno attinto dalle proprie tasche per dare un forte segnale alla nostra comunità. Uno sforzo che si unisce ai tantissimi altri gesti di solidarietà che stiamo vivendo (raccolta Forum Giovani, disponibilità di appartamenti gratis per gli ospedalieri, cittadini che verseranno soldi per i buoni spesa, ecc.). Ai due Gruppi consiliari di opposizione - ha concluso il primo cittadino - va il sentito ringraziamento del primo cittadino a nome di tutta la nostra comunità".