I disegni degli alunni per dire no alla guerra e dimenticare gli sfregi no vax

Venerdì 10 giugno alle 10.30 si terrà la presentazione del nuovo murale realizzato dagli allievi delle Scuole Primarie di Toppo Wassermann e Pascoli sul muretto di cinta dell’istituto, imbrattato, il 18 dicembre, con scritte 'no vax'.

Subito dopo l’accaduto, i genitori degli studenti hanno ripulito il muro con spazzole di ferro e lo hanno colorato per rendere uniforme la superficie. Poi, sono intervenuti i bambini, che, coadiuvati dagli insegnanti, hanno realizzato un murale raffigurando una bambina che cammina sopra i carroarmati, in segno di rifiuto al conflitto in Ucraina e a tutte le guerre in corso.

“Il progetto è stato possibile solo grazie alla splendida sinergia tra corpo docenti, genitori e bambini. E grazie anche ad alcune aziende locali, tre esattamente, che ci hanno donato tutto il materiale di cui abbiamo avuto bisogno: colori, pennelli, spazzole, targhe” riferisce Barbara Tugnolo, presidentessa del Consiglio d’Istituto del plesso udinese.

“Sostenere le attività locali e venire supportati in iniziative che arricchiscono la città è, a nostro parere, un segno di una società sana, basata sui principi che appartengono alla nostra splendida Regione” riferiscono i rappresentanti di classe delle due scuole.

All’evento parteciperà anche il Sindaco di Udine Pietro Fontanini.