I dolci di Turriaco donano 800 euro all'Associazione Alessandra Onlus

Grazie alla generosità dei numerosi appassionati pasticcieri turriachesi che hanno partecipato con i loro dolci all’edizione 2019 della Festa in Piazza e del Baccalà, sono stati raccolti 1616 euro.

Come tradizione, il ricavato del ‘Chiosco dei Dolci’ curato dal Circolo Brandl, viene devoluto per metà alla parrocchia - per il restauro di opere d’arte - mentre l’altra metà viene invece destinata a favore di enti o associazioni impegnate nel sociale.

Quest’anno la pro Loco e le associazioni che collaborano nell’organizzazione della tradizionale festa di settembre, hanno individuato quale beneficiaria l’associazione Alessandra Onlus con sede a Terzo d’Aquileia, realtà che da anni opera nel campo della disabilità grave per il conseguimento di importanti aiuti e concrete opere a sostegno delle famiglie che quotidianamente si trovano a lottare con amore per il bene dei loro cari. La missione dell’associazione è quella di aiutare, informare e sostenere chiunque ha bisogno. Il suo motto è ‘mettici il cuore!’, il suo sogno è quello di poter vedere ognuno dei propri ragazzi festeggiare con le loro famiglie la sconfitta delle loro celebrolesioni che necessitano di un'assistenza 24 ore su 24 e costante nel tempo, per lo più a carico dei loro familiari.

L’assegno di 810 euro è stato consegnato nelle mani della presidente dell’associazione Donatella De Bernardi, la mamma di Alessandra Clama, la giovane di Cervignano, rimasta in stato vegetativo con minima coscienza dal 2010 dopo un incidente stradale,

All’incontro sono intervenuti Paolo Buttignon e Emanuela Puntin in rappresentanza della pro loco Turriaco e Paola Spanghero, Assessore alle Politiche Sociali del Comune di Turriaco.

Nel corso dell’incontro la Presidente ha raccontato la quotidiana esperienza con la figlia e illustrato finalità, attività e progetti dell'Associazione Alessandra, grazie ai fondi raccolti attraverso mercatini, feste, concerti, eventi sportivi e alle donazioni dei soci o da altre iniziative come quella di Turriaco.