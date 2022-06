I Fogolars ambasciatori del territorio

Cinque ambasciatori dell’artigianato e del territorio regionale in arrivo dall’Argentina. Li attende un tour di dieci giorni che toccherà Udine, Cividale, San Daniele, Spilimbergo e nove tra imprese e laboratori, alla scoperta della storia e della cultura del Friuli Venezia Giulia, ma anche di alcune delle eccellenze della sua tradizione artigianale.

E' il programma della seconda edizione del progetto Foramba (FORmazione degli AMBasciatori dei prodotti Artigianali friulani all'estero), promosso da Ente Friuli nel Mondo e Confartigianato-Imprese Udine, con il sostegno della Regione Friuli Venezia Giulia, servizio lingue minoritarie e corregionali all'estero.

Dopo il successo di partecipazione alla prima edizione, svoltasi un anno fa con modalità a distanza, Foramba 2 prevede l’arrivo in Friuli di cinque nostri corregionali, selezionati tra i 18 che seguirono gli appuntamenti e i seminari online dell’estate 2021.

L’obiettivo è quello di valorizzare il Friuli Venezia Giulia sia in chiave turistica sia economica, promuovendo i suoi prodotti artigianali di qualità attraverso la rete dei Fogolars Furlans, con l’attivo coinvolgimento dei corregionali all’estero e dei loro discendenti. Di qui la collaborazione tra Confartigianato e Friuli nel Mondo, che illustreranno gli obiettivi del progetto, e i dettagli di questa seconda edizione, in una conferenza stampa indetta per venerdì 1° luglio, alle 10.30, nella sala riunioni di Confartigianato Udine, in via del Pozzo 8 (1° piano).

Saranno presenti, oltre ai cinque “ambasciatori”, in regione dal 30 giugno al 10 luglio, i presidenti dell’Ente Friuli del Mondo e di Confartigianato Fvg Loris Basso e Graziano Tilatti.