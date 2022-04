I friulani aprono la loro porta di casa a chi fugge dalla guerra

Dire addio alle persone e ai luoghi che ami per scappare lontano, in una terra di cui forse hai solo sentito parlare. Dietro alla guerra c'è soprattutto questo. Ad oggi sono circa 84 mila i profughi ucraini transitati nella nostra regione dall'inizio della guerra e di questi, 4.230 – la stragrande maggioranza formata da donne e bambini – sono rimasti qua, ospiti di amici e parenti. Nell'ultimo mese la solidarietà dei friulani non è mancata. In tanti si sono resi disponibili ad accogliere profughi ucraini, arrivati in Italia in cerca soprattutto di una casa per i loro figli e un lavoro per mandare i soldi in Ucraina, dove combattono i loro mariti e fratelli.



ATTIVISTA NEI FATTI E NON SOLTANTO A PAROLE - Tra le famiglie solidali che hanno aperto le porte di casa propria, c'è anche Eugenia Benigni, attivista per i diritti umani che nel 2014 ha lavorato in Ucraina per diverse organizzazioni internazionali tra cui il dipartimento per le politiche europee Osh e una Ong svedese. É proprio grazie al suo lavoro che ha conosciuto due donne dell'est Ucraina - di cui preferisce mantenere l'anonimato per ragioni di sicurezza - attiviste per i diritti delle donne come lei e che ora, vivono a casa sua con i loro due figli, un bimbo di 8 anni e una ragazza di 15. “Quando le ho conosciute mi occupavo dei diritti delle donne in Ucraina e, non appena è scoppiata la guerra, il pensiero è andato subito a loro - racconta Eugenia -. Mi ci sono voluti giorni per convincerle a scappare perché volevano a tutti i costi rimanere lì per aiutare la comunità”. Dopo una titubanza iniziale, la decisione e poi la partenza per l'Italia. Un viaggio estenuante durato 5 giorni che ha avuto però un lieto fine. Arrivati tutti quanti a Udine sani e salvi, le donne ora continuano a fornire aiuti umanitari in Ucraina a distanza, mentre il bambino di una delle due è già stato inserito nelle scuole, dove lo hanno accolto subito a braccia aperte. Ma l'ombra della guerra è sempre presente. “La ragazza che sta continuando a seguire le lezioni a distanza con i suoi insegnanti fuggiti in altri Paesi europei, parla spesso della guerra e fa da davvero impressione sentirela così giovane parlare di bombardamenti o della gente rimasta ferita - confessa Eugenia -. Il bambino, invece, non parla molto, ma da quando ha cominciato ad andare a scuola disegna spesso scene di guerra. Per questo è necessario che la Regione si attivi al più presto per dare assistenza ai profughi, anche sotto il profilo psicologico con esperti in grado di trattare il Ptsd (Post traumatic stress disorder)”. Da quando sono arrivati, sono stati tanti i momenti che hanno condiviso insieme, dai piccoli gesti quotidiani come preparare il pranzo o la cena alle passeggiate al parco vicino casa e le gite nel weekend. Ma la cosa più importante per Eugenia è che si rispettino gli spazi e la personalità di ciascuno “se ci sono dei momenti in cui hanno bisogno di stare da sole chiuse in camera - ci ha detto Benigni - è giusto che lo facciano. Se erano abituate a preparare loro da mangiare per i loro figli è giusto che siano loro a cucinare. Per me è fondamentale che mantengano la propria autonomia e che si comportino esattamente come se fossero a casa loro”.



UNA CASA GRANDE, COME IL LORO CUORE

- Tra le famiglie solidali che hanno aperto le porte di casa propria, c'è una famiglia di Reana del Rojale, composta da Mario Miconi e sua moglie Olga. Lo scorso 23 marzo hanno ospitato in casa i parenti di una loro conoscente, Alina, nonna di Zlata e Jeva, le due gemelline di 1 anno che insieme ai loro genitori, Sergio e Oksana sono fuggite dall'Ucraina. “Non appena abbiamo saputo che i parenti di Alina avevano bisogno di un posto dove poter stare, io e mia moglie non abbiamo esitato ad aprire le porte di casa nostra. Di fronte alla guerra siamo tutti uguali e in una situazione così drammatica, ci è sembrato il minimo che potessimo fare” racconta Mario. La fortuna di avere una casa grande abbastanza da poter ospitare la nuova famiglia in una camera con un bagno tutto per loro, ha fatto sì che non ci fossero grandi cambiamenti nella routine di Mario e Olga, anzi “da quando ci sono loro abbiamo addirittura riscoperto una routine più gioiosa e dinamica” dice Olga. Spesso, infatti, capita che Mario e sua moglie debbano stare tutto il giorno fuori casa per lavoro e non manca una volta che Sergio e Oksana non gli preparino di cena. “Sono davvero delle persone per bene- continua Mario-: da quando sono arrivati abbiamo instaurato un buon rapporto, grazie anche al fatto che essendo anche mia moglie ucraina, non abbiamo mai avuto difficoltà a comunicare tra noi". Nelle prime settimane di convivenza, sono anche stati a Udine un paio di volte e hanno in programma di organizzare anche altre gite in montagna e al mare tutti insieme per mostrare alla famiglia la bellezza del paesaggio friulano. “Stiamo cercando di farli sentire a casa in tutti i modi possibili, anche se ovviamente per loro non è facile, perché anche se non lo danno a vedere hanno ancora il dolore negli occhi a vedere le immagini del loro paese distrutto. - dice Mario -. Pensare che le bambine stanno cominciando a dire le prime parole e a muovere i primi passi in un Paese che non è il loro è davvero toccante e sotto un certo punto di vista anche crudele, perché sono state costrette a crescere in una città straniera, non è stata una loro scelta”. Zlata e Jeva hanno infatti compiuto il loro primo anno proprio a casa di Mario e Olga: “è stata una bella giornata - ci ha raccontato la coppia -. Per un momento ci siamo dimenticati tutti della situazione che stiamo vivendo. Abbiamo riso, scherzato e brindato alla vita”.