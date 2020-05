L'emergenza Coronavirus è giunta alla Fase due che, però, non significa intravedere la luce in fondo al tunnel. In particolare, sul prossimo futuro, pesano le tante incognite che riguardano il mondo della scuola. A settembre i bambini potranno tornare in classe? E le scuole dell'infanzia? Ecco che un gruppo di genitori dei nidi d’infanzia Ghirigoro e Filippo Renati di Udine ha scritto una lettera aperta al presidente Massimiliano Fedriga chiedendo di ricominciare proprio pensando ai bambini.

Riportiamo la lettera:

"Egregio Presidente Fedriga,

Siamo un gruppo di genitori della provincia di Udine: i nostri bambini, della fascia 0-6 anni, non vanno all’asilo dal 21 febbraio scorso a causa del Covid-19.

Asili e scuole sono stati giustamente chiusi per tutelare la salute, abbassare il rischio di contagio e cercare di fronteggiare un’emergenza sanitaria che ha sconvolto l’intero Paese. Nelle ultime settimane abbiamo seguito il Suo impegno per la nostra Regione che, grazie a numeri sempre più confortanti, si avvia ad una quasi completa riapertura delle attività. È un grande risultato per una terra come la nostra, abituata da sempre al lavoro, alla dedizione e al rispetto delle regole, una “comunità coesa” come Lei ci ha definito recentemente sul Corriere della Sera.



Come genitori, e sapendo che anche Lei è papà, Le chiediamo uno sforzo in più,Le chiediamo di sollecitare il governo nazionale ed in particolare il Ministero dell’Istruzione affinché redigano e comunichino prima possibile le linee guida e i protocolli sanitari definitivi per la gestione dei servizi per l’infanzia.Solo con regole chiare e definite le Regioni, i Comuni e gli enti gestori che gestiscono questi servizi fondamentali per le comunità potranno capire se ci sono le condizioni economiche, logistiche e strutturali per aprire in sicurezza già a giugno come auspichiamo o a settembre come obiettivo irrinunciabile. Ne hanno assoluto bisogno i bambini e ne hanno bisogno le famiglie.I bambini così piccoli hanno sofferto l’isolamento di questi 2 mesi dimostrando una grande resilienza, ma adesso hanno necessità di tornare negli asili, di stare insieme ai propri coetanei, di imparare dall’emulazione, di confrontarsi con il mondo esterno in ambienti protetti.La scuola, sia essa sui banchi o negli asili, deve essere un fattore fondamentale per la ripartenza, esattamente come lo sono le fabbriche, le attività commerciali, il turismo: non considerare le esigenze dei bambini significa guardare al nostro futuro bendati.E soprattutto significa lasciare ancora il carico della gestione dei bambini tutto addosso alle famiglie, alle donne in particolare, con il rischio che debbano scegliere tra lavoro e figli.Siamo sicuri che Lei capirà le nostre preoccupazioni. Noi, in questo caso nella gestione dei servizi dedicati a chi rappresenta il prossimo futuro di questo territorio".