I giovani di Palmanova donano 14mila euro all'ospedale

È aperta da solo tre giorni ma ha già superato i 14mila euro la raccolta fondi creata dal Forum Giovani del Comune di Palmanova con l’obiettivo di acquistare dispositivi di protezione individuale (mascherine, camici, calzari, occhiali protettivi) per gli operatori dell’Ospedale di Palmanova. L’obiettivo iniziale di 5.000 euro è stato superato in poche ore ma la sottoscrizione continua con l’obiettivo di coprire il più possibile delle richieste.

Thomas Trino, assessore comunale alle politiche giovanili, assieme a tutti i ragazzi del Forum: “Siamo davvero emozionati. C’è stata una risposta incredibile. Abbiamo già ordinato dai fornitori un primo lotto di materiali. La prossima settimana consegneremo le prime 10.000 mascherine. Ci stiamo già attivando per recuperare una seconda fornitura di materiali”.

E aggiungono: “L’obiettivo è fare presto: gli operatori dell'ospedale di Palmanova hanno assoluta urgenza di reperire dispositivi di protezione come mascherine, visiere e tute di protezione. La disponibilità sul mercato è scarsa causa della grande richiesta, ma siamo attivi su più fronti per trovare quanto richiesto e necessario per gli operatori sanitari del nostro nosocomio”.

Nel palmarino, e non solo, si è aperta una grande gara di solidarietà: 300 sono stati i donatori, chi 5 euro e chi 50, chi 500 o anche 1000 euro versati per dare una mano a chi è in prima linea in questa emergenza sanitaria.

La sottoscrizione è ancora aperta. Basta andare sul sito www.gofundme.com e cercare “Acquisto dispositivi sicurezza Ospedale Palmanova”, oppure seguire questo link.