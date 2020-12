I giovani di Palmanova donano 47 cesti alle famiglie bisognose

Sono quasi stati tutti distribuiti i 47 cesti, acquistati dal Forum Giovani comunale, contenenti prodotti alimentari e per la cura della persona. Con la preziosa collaborazione del Comitato della Croce Rossa di Palmanova, questi sono stati recapitati ad altrettante famiglie bisognose già seguite dalla stessa CRI e dai Servizi Sociali del Comune.

Thomas Trino, assessore comunale alle politiche giovanili: “Noi giovani abbiamo il dovere di impegnarci per la nostra comunità e per fare del bene a chi ne ha più bisogno. Oltre alle ceste, attraverso un’inziativa della Proloco Propalma, abbiamo deciso di donare 30 panettoni, simbolicamente uno per ogni membro del Forum, agli anziani delle case di riposo di Palmanova, persone duramente colpite, fisicamente e psicologicamente, dall’emergenza sanitaria in atto. Tutti i prodotti donati sono stati acquistati nei negozi cittadini, dando una piccola mano anche al commercio locale”.

“Quest’anno il Natale sarà diverso dal solito. Nonostante le distanze previste a tutela di tutti, il Forum Giovani di Palmanova ha cercato comunque il modo di essere vicino ai più bisognosi fra i palmarini”, aggiunge Giulia Calabrò, Coordinatrice del Forum.

E conclude Denis Raimondi, Presidente del Comitato CRI di Palmanova: “Da oltre 30 anni la locale Croce Rossa è di aiuto e supporto a tante famiglie in difficoltà. Gli impegni di questi giorni sono tantissimi ma i volontari, con entusiasmo, si sono messi a completa a disposizione. Nasce così una bel momento di solidarietà".