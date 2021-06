I Luoghi del Cuore riaccende la macchina a vapore

Il risultato del restauro della macchina a vapore dell' Amideria Chiozza di Perteole, a Ruda, ora di nuovo lucente e perfettamente funzionante, è stato possibile grazie al contributo concesso dal FAI – Fondo per l’Ambiente Italiano con Intesa Sanpaolo nell’ambito del progetto “I Luoghi del Cuore” , il censimento dei luoghi italiani da non dimenticare.

La macchina, costruita a Brno (Repubblica Ceca) nel 1901, fu il cuore pulsante di una delle più significative testimonianze legate alla storia dell’industria presenti in Friuli Venezia Giulia - la prima fabbrica sorta nella bassa friulana - e oggi l'unica fabbrica di amido in Europa ancora in possesso del sistema produttivo originale. Sabato 26 giugno, il restauro sarà presentato ufficialmente, con un incontro alla presenza delle autorità.