I mercatini del Terminal Nord, artigiani protagonisti

Al mare o in montagna, lo shopping più tipico si fa nei tradizionali mercatini. Gli artigiani, veri maestri di antichi mestieri, saranno per questo i protagonisti di numerosi weekend all’insegna dei prodotti da bottega, non solo gastronomici, all’interno del Terminal Nord.

Il Parco, infatti, ha organizzato un vero e proprio viaggio tematico a partire da questo fine settimana attraverso gli stand degli artigiani che accompagneranno i visitatori fino alla fine dell’anno. Ciascun appuntamento sarà dedicato a uno specifico argomento e gli stand saranno aperti negli orari del parco, dalle 8.30 alle 21.

Si partirà venerdì 3 settembre con il mercatino dedicato all’arte e alla natura. Una tematica importante e attuale, che coniuga lo shopping al rispetto per l’ambiente. Questo appuntamento sarà replicato anche nel primo weekend dei successivi due mesi. Goloso e dedicato ai più piccoli sarà l’incontro con i mastri bottegai previsto a cavallo della festività di Halloween.

Per concludere come la tradizione vuole, il Terminal Nord ospiterà il caratteristico mercatino di Natale assieme ad altri eventi tipici del periodo. Un ritrovo che offrirà tanti spunti per un dono da mettere sotto l’albero e per salutare il 2021.