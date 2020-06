I pompieri di Pordenone studiano il soccorso inclusivo

I Vigili del fuoco di Pordenone hanno organizzato, in collaborazione con l’Aism, l'Associazione Italiana Sclerosi Multipla e con i colleghi dei comandi di Ascoli Piceno e Genova, un’esercitazione sul soccorso a individui affetti da sclerosi multipla ipotizzando tre scenari d’intervento in ambiente domestico. Nella prima simulazione, a seguito di un evento sismico, è stata evacuata una persona in sedia a rotelle da un appartamento, utilizzando le scale interne al condominio.

Seconda prova simile alla precedente, ma cambia la manovra di evacuazione poiché le scale e l’ascensore erano compromessi: vincolati all’autoscala, e con tecniche di derivazione speleo, i Vigili del fuoco hanno portato al sicuro una donna dal quinto piano dell’edificio.

Nella terza simulazione salvate quattro persone, ognuna in una stanza differente ma all’interno della stessa abitazione: una volta localizzate, con le modalità di soccorso più idonee, la squadra le ha condotte fuori dalla struttura in un luogo sicuro.

In tutti e tre gli scenari d’intervento, oltre alle specifiche tecniche operative, è stata posta grande attenzione affinché fosse instaurato un dialogo, una interazione tra soccorritori e soccorsi.

Con questa iniziativa il Corpo Nazionale dei Vigili del fuoco conferma la sua consueta attenzione verso il soccorso e la sicurezza di tutte le persone, anche quelle con specifiche necessità, in linea con le indicazioni della Convenzione ONU sui diritti delle persone con disabilità.