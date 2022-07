I pompieri di San Vito salutano Pietro Nadin

Dopo 31 anni di servizio nel corpo nazionale dei Vigili del Fuoco è arrivato il momento della pensione per il Capo Reparto Pietro Nadin, in servizio al distaccamento di San Vito al Tagliamento.

Assunto a marzo del 1991, diventa Capo Squadra nel 2014 e Capo Reparto nel 2021. Nell’ambito della sua carriera professionale, ha dato prova di grande preparazione che gli ha consentito di affrontare con sicurezza e competenza ogni tipo di situazione, conquistando con il suo operato la stima dei colleghi.

Originario di Ranzano, è da sempre impegnato nel sociale e nella politica attiva del comune di Fontanafredda. All'interno del Corpo nazionale, oltre al ruolo di soccorritore, ha prestato i suoi servizi mettendo a disposizione la sua grande passione per l'arte culinaria alle tante iniziative di aggregazione come Porte aperte in Caserma, Sos estate anziani, le ricorrenze di Santa Barbara e i numerosi festeggiamenti di commiato per le quiescenze dei colleghi.

I Vigili del Fuoco di Pordenone lo salutano con affetto ricordando un pensiero che lui stesso ha scritto nella sua lettera di commiato: "Quando vediamo la felicità negli occhi dei cittadini, risolvendo concretamente un problema, il loro sorriso finisce per riempirci il cuore".

Auguri per il meritato riposo al Capo Reparto Pietro Nadin!