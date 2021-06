I pompieri di Trieste salutano Paolo Giurissevich

Questa mattina con lo schieramento delle squadre del turno di servizio e il consueto saluto dato dalle sirene dei camion si è conclusa la carriera lavorativa del capo reparto esperto del Corpo nazionale dei Vigili del Fuoco Paolo Giurissevich che, dall’1 luglio, andrà in pensione.

Assunto l’1 marzo 1983, Giurissevich ha partecipato alle operazioni di soccorso per il terremoto in Umbria nel 1997, l’alluvione in Carnia nel 2003, il terremoto dell’Aquila nel 2009 (per il quale ha ricevuto l’Attestato di Pubblica benemerenza concessa dal dipartimento della Protezione Civile) e il terremoto in Emilia Romagna nel 2012. Numerosi i riconoscimenti ricevuti anche a livello locale tra i quali va ricordato il premio “Buoni della strada” concessogli nel 2004 dal Comune di Trieste.

Nella sua pluriennale carriera ha svolto con umanità svariati interventi ed è sempre stato un esempio e un mentore per i colleghi più giovani. Ha collaborato con il servizio documentazione/comunicazione provinciale, regionale e nazionale e, negli ultimi anni, ha magistralmente guidato un turno del comando dei Vigili del fuoco di Trieste.

“Grazie a tutti voi”, è il messaggio per i colleghi. “Vi auguro di cuore di vivere un'esperienza come questa. E’ il coronamento di una grande avventura che termina con un grande abbraccio da parte degli amici. Una girandola di emozioni senza paragone. E quando senti quelle sirene, scatta una lacrima... E’ impossibile che non succeda. Ma io sono stato bravino a nasconderla. Orgoglioso di essere stato un vostro collega e fiero di far parte di questa famiglia. Per sempre, vigile del fuoco!”.