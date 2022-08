I pompieri salutano Claudio Venerus e Paolo Bertoncin

Nel mese di agosto sono andate in pensione due figure importanti per il comando dei Vigili del fuoco di Pordenone: l’Ispettore Antincendio Claudio Venerus e il Capo Reparto Bertoncin Paolo.

Venerus era entrato a fare parte del Corpo nazionale dei pompieri nel 1982 e ha avuto come prima assegnazione come Vigile Permanente la sede di Verona; quindi è stato trasferito qualche anno dopo a Pordenone, dove ha svolto tutta la carriera. È stato nominato Capo Squadra 1994, Capo Reparto nel 2007 e da ultimo ha acquisito la qualifica di Ispettore Antincendi nel 2015.

Laureato in architettura, ha partecipato nei vari ruoli alle attività di soccorso quotidiane in ambito provinciale e nei contesti di molte emergenze nazionali. Tra queste si ricordano i grandi terremoti (Umbria-Marche nel 1997, L’Aquila nel 2009, Emilia nel 2012 e Amatrice nel 2016), dove ha effettuato più missioni operative legate alle attività istituzionali dei Vigili del fuoco.

Al comando era coordinatore del settore NBCR, su cui ha svolto importanti attività, tra cui anche la sorveglianza territoriale sulla ricaduta radioattiva a seguito dell’incidente di Chernobyl, nel 1986, e coordinato scenari esercitativi su questo tema. Era esperto in strutture e puntellamenti, argomenti su cui veniva spesso coinvolto in percorsi formativi anche a livello nazionale.

Bertoncin è entrato a fare parte del Corpo nel 1982 e ha sempre prestato servizio al Comando di Pordenone, transitando al ruolo di capo Squadra nel 2009 e Capo reparto nel 2019. Durante la sua carriera ha partecipato alle attività di soccorso su scala provinciale e nazionale, compreso il terremoto dell’Aquila nel 2009. Era istruttore di scuola guida per la conduzione dei mezzi di soccorso, un compito importante e prestigioso, visto che gli automezzi impiegati nel soccorso richiedono particolari attenzioni nella guida e l’utilizzo, un aspetto da cui discendono percorsi formativi lunghi e complessi. Inoltre gestiva il magazzino del Comando, chiamato a gestire, tra le tante, anche aspetti come le attrezzature di soccorso, il vestiario dei vigili del fuoco e i loro dispositivi di protezione individuale. Tutti aspetti strategici nella gestione del soccorso in sicurezza.

Ogni volta che va in pensione, meritatamente, un vigile del fuoco porta con se la storia del territorio in cui ha operato e un’incredibile e ineguagliabile esperienza operativa. Per questo a Venerus e Bertoncin va il saluto e il ringraziamento di tutto il Comando di Pordenone.