I pompieri salutano Orlando Bigatton

Quella appena trascorsa è stata l'ultima notte operativa per il Capo reparto dei Vigili del fuoco Orlando Bigatton che, dopo 38 anni di onorevole servizio nel corpo nazionale dei pompieri raggiunge il momento del meritato pensionamento.

Entrato in servizio l'1 marzo 1983 assieme a numerosi altri colleghi, Bigatton ha dapprima operato nel comando di Pordenone; quindi con la qualifica di Capo Squadra al comando di Venezia nel 2008, e ancora al distaccamento di Maniago e in centrale a Pordenone per approdare, infine, a San Vito al Tagliamento dal 2015 fino a oggi. In questo percorso, è diventato Capo reparto.

"Tra i saluti e l'affetto dimostrato dei colleghi, si ritira in pensione con un sorriso che scalda il cuore di ognuno di noi. Congratulazioni Capo da parte di tutto il Comando dei vigili del fuoco di Pordenone", è il messaggio dei pompieri.