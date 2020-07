I pompieri salvano un anatroccolo

I Vigili del fuoco di Spilimbergo sono intervenuti, nella tarda mattinata, in via Della Roggia, nei pressi del civico 1, per soccorrere un piccolo di germano reale, rimasto incastrato tra la sponda della roggia e le radici di un albero.

I pompieri, indossati i dispositivi di protezione individuale per il rischio acquatico, hanno liberato il piccolo anatroccolo utilizzando una leva per far spazio. A osservare con attenzione il loro lavoro la mamma anatra, che ha atteso la liberazione del suo piccolo fino alla fine delle operazioni.