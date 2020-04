I pompieri sanificano Casa Malala

Il nucleo Nbcr - Nucleare Biologico Chimico Radiologico - del Comando provinciale dei Vigili del Fuoco di Trieste è intervenuto nel Centro di accoglienza “Casa Malala", per procedere alla sanificazione di alcune aree interne ed esterne della struttura. L’attività, che rientra nell'ambito delle operazioni di Protezione civile svolte dal Corpo nazionale dei Vigili del Fuoco per l'emergenza Covid-19, è stato effettuato a scopo preventivo, per migliorare le condizioni di sicurezza degli addetti e degli ospiti dell'istituto, con l'utilizzo di prodotti disinfettanti.

La squadra dei pompieri ha operato, nel primo pomeriggio, con cinque operatori: una parte è entrata all’interno della struttura, il restante personale, all’esterno, ha fornito l'assistenza adeguata durante le successive operazioni di decontaminazione.