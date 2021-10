I professionisti di Adecco nelle scuole friulane

In un mondo del lavoro in continua trasformazione, è fondamentale restare al passo con il cambiamento. Proprio per questo il 21 ottobre gli esperti di The Adecco Group si recheranno all’Iti Bearzi e all’Iti Malignani a Udine, all’Istituto Superiore Manzini a San Daniele e all’Isis D'Aronco a Gemona per svolgere attività di orientamento al lavoro.

Questa attività rientra nel quadro dell’Experience Work Day di The Adecco Group, che coinvolgerà, in 46 paesi, il 20 e il 21 ottobre oltre 4.000 HR e 9.000 giovani per approfondire le tematiche e i meccanismi del mercato del lavoro attraverso webinar, workshop, masterclass con manager e imprenditori, LinkedIn training sessions e attività di CV check.

Anche in Italia, l’Experience Work Day 2021, si svolgerà lungo due giornate. Oltre alle visite negli istituti scolastici del 21, mercoledì 20 ottobre verranno organizzati tre talk, in live streaming, accessibili tramite PHYD, il progetto phygital che, grazie a una piattaforma digitale basata sull’intelligenza artificiale e a un Hub fisico nel cuore di Milano, offre contenuti ed esperienze utili per imparare a orientarsi nel mondo del lavoro e ad amplificare skill e occupabilità.

I webinar in programma nella giornata del 20 ottobre toccheranno i temi della digital reputation, delle professioni, del futuro dell’occupabilità e del life-long learning. Il programma sarà così composto:

• Ore 12-13: Il futuro del lavoro tra occupabilità e apprendimento continuo: l’impegno di PHYD a favore dei giovani. In un mondo del lavoro in continua trasformazione, è fondamentale restare al passo con il cambiamento. In questo contesto, l’apprendimento continuo e l’allenamento costante delle proprie competenze ricoprono un ruolo fondamentale per rimanere competitivi e farsi trovare pronti per le sfide future. Per questo, in occasione dell’Experience Work Day 2021, iniziativa di orientamento globale che The Adecco Group conduce simultaneamente in 60 Paesi in un’unica giornata, abbiamo scelto di farti scoprire e riscoprire PHYD: il nostro progetto phygital che, grazie a una piattaforma digitale basata sull’intelligenza artificiale e a un Hub fisico nel cuore di Milano, ti aiuta a orientarti nel mondo del lavoro, a sviluppare e rafforzare le tue competenze e amplificare la tua occupabilità.

Con Simona Nicastro, Business Development & Marketing Director Phyd ed Eva Maggioni, Head of Digital & Content Development Phyd.

• Ore 15.30-16: Sos colloquio a distanza. Oggi che la pandemia ha trasformato il mondo del lavoro e aumentato la necessità di fare tutto “da remoto”, anche i colloqui sono cambiati e il video è diventato un passaggio ormai obbligato. Trovare l’inquadratura giusta, scegliere lo sfondo e la luce migliori, presentare bene i propri argomenti e curare la propria immagine online: questa è la nuova normalità. Scopri insieme ai mentori di The Adecco Group, leader mondiale nel settore delle risorse umane, i segreti del colloquio a distanza perfetto e impara a padroneggiare tutti i dettagli che possono davvero fare la differenza.

Con Lidia Molinari, People Advisor Director Adecco. Modera Nicola Comelli, Content Share & Selection Manager Phyd.

• Ore 16.15-17: Tra Social Recruiting e Smart Working: Adecco presenta il Work Trends Study 2021. La pandemia ha profondamente modificato il mondo del lavoro, trasformando il nostro stile di vita e le nostre abitudini. Il Work Trends Study 2021, un’indagine realizzata da Adecco in collaborazione con l’Università Cattolica del Sacro Cuore di Milano, analizza questo fenomeno dando particolare rilievo a due tematiche quantomai attuali: il ruolo presente e futuro dello smart working e quello dei social media nei processi di recruiting.

Con Stefano Camerini, Head of Customer Attraction The Adecco Group e Ivana Pais, Prof.ssa ordinaria di Sociologia Economica – Università Cattolica. Modera Nicola Comelli, Content Share & Selection Manager Phyd.