I racconti di ReFosco in anteprima a Calici di Stelle

In occasione della serata dedicata alla promozione del territorio e dei vini, l’amministrazione comunale di Povoletto, con la Incipit Film presenterà il progetto di storytelling “I Racconti di ReFosco" che si pone il duplice obiettivo di raccontare il vino attraverso storie del territorio e raccontare il territorio attraverso il vino.

“Con l’ausilio di un team professionale e organizzato”, spiega l’assessore comunale alla comunicazione Lisa Rossi, “abbiamo voluto contribuire a valorizzare ciò che le Istituzioni, gli Enti e i Consorzi del Friuli tutelano e promuovono. Un progetto dal valore promozionale ma anche educativo, che sappia emozionare grandi e piccoli”.

Lo scopo del progetto è quello di recuperare elementi della tradizione quasi dimenticati, relativamente alle località di produzione del Refosco, inserendoli in alcune brevi storie animate, che costituiscono un’opportunità di comunicazione moderna e simpatica, con target famiglie, ma non solo.

Come ci spiega Marta Zaccaron, produttrice della Incipit Film, “l’obiettivo è rafforzare la promozione dei vini Refosco e dei luoghi tipici ad esso collegati (castelli e residenze, borghi storici, cantine), anche sostenendo la conoscenza delle manifestazioni locali ad esso dedicate, farlo in modo creativo e simpatico e far conoscere il territorio e la sua storia alle nuove generazioni”.

Appuntamento per la visione del filmato venerdì 5 agosto dalle 20 in occasione della manifestazione “Calici di Stelle” in villa Pitotti a Povoletto.