I ragazzi costruiscono una comunità associativa

Da mercoledì 25 maggio Arci Servizio Civile metterà in campo una quarantina di giovani operatori volontari del Servizio Civile Universale (18-28 anni) che saranno impegnati nella promozione dei valori della pace e della solidarietà, nell'educazione e promozione culturale per promuovere i diritti delle persone e partecipare alla vita sociale, a stretto contatto con le realtà dell’associazionismo no profit.

La Fondazione Luchetta Ota D’Angelo Hrovatin, Donk, Oltre Quella Sedia, Cest, Itis, Coop. Amico, Casa Internazionale delle Donne, Uisp, Arci, Ics, il Comune di Muggia e le Comunità degli Italiani a Fiume e Capodistria saranno alcune delle sedi dei progetti di servizio civile. Andranno ad aggiungersi ai 24 giovani del Servizio Civile Solidale (16-18 anni).

Mercoledì 25 alle 11 al Polo Giovani Toti di Trieste si terrà un primo incontro di conoscenza per illustrare ai giovani il percorso nei vari progetti proposti da Arci Servizio Civile, dove potranno portare le proprie competenze e la propria passione, mettendosi in gioco, confrontandosi con nuove realtà, conoscere se stessi, comprendere, cambiare, agire anche per costruire una “comunità associativa”. Arci Servizio Civile Aps, associazione di promozione sociale, è la più grande associazione di scopo italiana dedicata esclusivamente al servizio civile.

Info: www.arciserviziocivile.it/fvg