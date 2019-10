I ragazzi del Malignani ricevuti in Senato

Il 4 ottobre una delegazione di studenti del Malignani di Udine, composta da Amanda Collovati, Sara Olivo e Lara Picco, accompagnata dal dirigente scolastico Andrea Carletti e dal professor Mauro Bullo, referente della rete di scuole Fri.Sa.Li. è stata ricevuta in Senato, a Roma. L’occasione era il decimo anniversario del progetto "Cittadinanza e Costituzione".

I ragazzi della rete di scuole di Friuli, Sardegna, Liguria e Piemonte e della Scuola Italiana di Atene hanno messo in scena i loro lavori davanti alla commissione per la Biblioteca e Archivio Storico del Senato presieduta dal senatore Giovanni Marilotti, all’onorevole Lucia Azzolina, Sottosegretario del Miur, alla senatrice Francesca Alderisi, circoscrizione estera America settentrionale e centrale, all’onorevole Alfonso Marras, Presidente Commissione Cultura, Consiglio regionale della Sardegna e al professor Raffaele Franzese, Presidente della Rete Fri.Sa.Li.

Oggetto di studio per l’anno 2018-2019 era l’articolo 10 della Costituzione: “L’ordinamento giuridico italiano si conforma alle norme del diritto internazionale generalmente riconosciute. La condizione giuridica dello straniero è regolata dalla legge in conformità delle norme e dei trattati internazionali. Lo straniero, al quale sia impedito nel suo paese l'effettivo esercizio delle libertà democratiche garantite dalla Costituzione italiana, ha diritto d'asilo nel territorio della Repubblica, secondo le condizioni stabilite dalla legge. Non è ammessa l'estradizione dello straniero per reati politici”.

Le studentesse del Malignani hanno presentato l’audiovisivo del loro lavoro, due video a confronto: nel primo era rappresentata la situazione ideale con le fasi di accoglienza, integrazione e i rapporti con la famiglia. Nel secondo erano raccolte le interviste e il parere dei compagni stranieri presenti a scuola. La conclusione: una differenza tra ciò che leggi e norme propongono e ciò che concretamente si riesce a fare.

"Cittadinanza e Costituzione" è un progetto nato nel 2009 ispirato allo studio e al confronto tra gli studenti delle diverse scuole sulle tematiche della Carta Costituzionale Italiana attraverso un lavoro di documentazione, di ricerca su alcuni concetti chiave: la dignità della persona umana, l’identità e l’appartenenza, la diversità e la relazione, la partecipazione e l’azione. Coinvolti da tali temi, studenti e studentesse hanno l’opportunità di crescere sul piano umano e culturale, e la scuola persegue l’obiettivo di formare cittadini e cittadine solidali e responsabili, aperti ad altre culture e pronti ad esprimere sentimenti, emozioni e attese nel rispetto di se stessi e degli altri, capaci di gestire conflittualità e incertezza ed operare scelte e assumere decisioni autonome agendo responsabilmente.