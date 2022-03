Oggi, all’Ospedale San Giovanni di Dio di Gorizia, è stato presentato il progetto “I raggi della solidarietà – pedalare per vincere” a sostegno del team senologico del presidio ospedaliero.

Il progetto, sostenuto da AsuGi in collaborazione con Andos, Odv Volendo Continuare, Associazione Fil(m)armonica e con l’appoggio della Regione e del vicepresidente e Assessore alla Salute, Riccardo Riccardi, è stato promosso dai dieci Comuni appartenenti al Patto del Collio congiuntamente al Comune di Gorizia e ha previsto l'organizzazione di una serie di eventi che si sono sviluppati a partire dall'appuntamento estivo dell'ultima tappa del Giro d’Italia Donne che ha interessato l'intero territorio del Collio.

Le iniziative di vario genere - sportive, teatrali, culturali, enogastronomiche e musicali - si sono svolte a partire da luglio 2021 fino a gennaio 2022 in tutti i comuni interessati e sono state finalizzate ad una importante raccolta fondi da destinare alle attività di prevenzione e cura del reparto di senologia dell’ospedale goriziano volte all’acquisto di attrezzature e materiali utili.

L’intento ultimo è stato quello di offrire un significativo contributo a un ambito medico di primaria importanza soprattutto per le donne che stanno affrontando il loro percorso di presa in carico e cura.

Per consentire la massima partecipazione alla raccolta fondi è stato istituito un conto corrente dedicato, intestato ad Andos Onlus Gorizia: IBAN IT33Q0306909606100000180543, causale “I raggi della solidarietà” che rimane a disposizione per eventuali ulteriori versamenti da parte di chi ha piacere di contribuire. Attualmente, per la causa, sono stati raccolti 13.500,00 euro.