I segreti della Programmazione neuro linguistica e della comunicazione

Cos'è l'affascinante e dibattuta disciplina nota con il nome Pnl? Lo spiega il coach Guido Tonizzo, che è un Trainer in Pnl, certificato secondo lo standard riconosciuto a livello mondiale di Meta International.



"La Pnl (Programmazione-Neuro-Linguistica) è una disciplina - spiega Tonizzo - che pone le sue radici in America in un periodo storico, quello degli anni '70, ricco di positive sperimentazioni nel campo delle potenzialità della mente umana e della terapia. In questo contesto temporale prende vita la collaborazione tra tre personalità che, lo si può proprio dire, hanno rivoluzionato il modo di pensare all'essere umano ed alle proprie capacità: Frank Pucelik, Richard Bandler e John Grinder.



La Pnl poi si è evoluta e aggiornata nel corso del tempo ed è più che mai attale. Vi sono tante definizioni della Pnl e tante correnti, questo perché negli anni in più persone hanno lavorato e personalizzato la disciplina con le proprie idee ed esperienze. Molto spesso l'opinione che si ha della Pnl addirittura non è particolarmente positiva, ma questo è dovuto proprio ad alcune banalizzazioni e ad una non corretta divulgazione della stessa da parte di certi trainer e scuole. Le potenzialità della vera PNL sono invece dimostrate sperimentalmente in un grandissimo numero di situazioni.



Lo scopo di questa disciplina è ampliare le possibilità di scelta che abbiamo nella vita, nel modo di sentirci, comportarci, e ci offre dei metodi per migliorare in molte aree, private e lavorative, che possono coinvolgere la comunicazione, l'autostima, la pianificazione degli obiettivi, il definire il proprio percorso di vita, la capacità di osservare gli altri ed essere più consapevoli di se, la capacità di imparare in modo più efficace e veloce e sviluppare abilità che spesso non si pensava nemmeno di avere.Una parte fondamentale della Pnl ha poi a che fare con il linguaggio: verbale, para-verbale (l'uso della voce) e non verbale. Ed ecco che la Pnl può quindi essere un utile contributo a migliorare la propria comunicazione e l'impressione che si da agli altri.