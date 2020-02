I turisti riempiono le abitazioni vuote

Italianway, start up innovativa protagonista del settore turismo-hospitality, può risolvere il problema delle case sfitte in regione. La start up, infatti, parte da Udine e scommette sul Friuli Venezia Giulia con un progetto da 4 milioni di euro in cinque anni, per valorizzare, appunto, le seconde case inutilizzate e aprendole a un turismo internazionale di qualità. “Sulla sola Udine - spiegano Flavio Comuzzi e Antonio Tessaro, imprenditori del turismo - puntiamo a intercettare circa 50.000 nuovi viaggiatori alto spendenti nei prossimi cinque anni”. La start up lavora selezionando immobili di qualità insieme a partner locali. “I numeri – spiega l’amministratore delegato Marco Celani - ci dicono che un appartamento nel circuito Italianway rende di più rispetto ad altre gestioni”. La start up punta ad attrarre, nei prossimi cinque anni, nelle città, ma anche nei borghi e nei centri meno conosciuti, circa 160.000 viaggiatori “affluent”, ovvero con una capacità di spesa medio alta e desiderosi di vivere un’esperienza di soggiorno all’italiana, a vantaggio dei proprietari che vogliano mettere a reddito la seconda casa inutilizzata, generando ricadute positive sull’economia locale anche in termini di servizi come ristorazione, trasporti, cultura ed enogastronomia. Un progetto che punta a realizzare complessivamente un turn over di 4 milioni di euro nell’arco di cinque anni, intercettando 160.000 viaggiatori per 150.000 notti prenotate.