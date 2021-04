I valori della Resistenza

Libertà, democrazia, diritti e giustizia sociale. Questi, a quasi 80 anni dalla fine della Liberazione, i valori ancora intatti che ci consegna l’eredità etica, morale e politica della Resistenza. Per ricordarlo, e per discutere quanto quei valori siano ancora attuali nell’Italia di oggi, alle prese con una pandemia che rappresenta la sfida più difficile del dopoguerra, il Sindacato pensionati Cgil del Friuli Venezia Giulia ha organizzato un dibattito online, in programma lunedì 26 aprile, con la partecipazione del segretario generale dello Spi Ivan Pedretti.



L’evento, in programma dalle 15 alle 17, si potrà seguire sulla piattaforma Go to meeting e in diretta Facebook (in calce i link per collegarsi). Presieduto e coordinato dal segretario regionale dello Spi Roberto Treu, il dibattito vedrà la partecipazione di Tristano Matta, componente dell’Istituto regionale della Resistenza e dell’età contemporanea Fvg, già direttore di “Quale Storia” e dell’Istituto regionale Livio Saranz, Daniela Rosa, presidente dell’associazione Le Donne Resistenti di Udine, Caterina Conti, del direttivo Dialoghi Europei, Peppe dell’Acqua già direttore del Dipartimento di Salute mentale di Trieste. Pedretti terrà l’intervento conclusivo.