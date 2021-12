I Vigili del fuoco celebrano Santa Barbara

Sabato 4 dicembre nei vari Comandi dei Vigili del fuoco si celebra Santa Barbara. A Trieste, alle 10.30 si svolgerà nella Cattedrale di San Giusto, la cerimonia per la festività della Patrona e protettrice dei pompieri. La santa messa sarà officiata dal Vescovo di Trieste monsignor Gianpaolo Crepaldi e la cerimonia civile verrà presieduta dal Comandante Provinciale Girolamo Bentivoglio Fiandra. Al termine della funzione sarà effettuata una manovra con tecniche Speleo Alpino Fluviali dello svolgimento della Bandiera Italiana dal campanile della Cattedrale.

I Vigili del Fuoco del Comando di Udine celebreranno la ricorrenza della loro Patrona in forma ridotta. Il programma prevede alle 9.30 la deposizione di una corona d’alloro ai caduti e di seguito la messa. Successivamente è previsto l’intervento di saluto del Comandante provinciale Giorgio Basile. Alla cerimonia prenderanno parte il Prefetto di Udine, in rappresentanza di tutte gli Enti statali, il Presidente del Consiglio regionale, il Sindaco di Udine in rappresentanza di tutti i Sindaci dei Comuni dove hanno sede i distaccamenti dei Vigili del fuoco, oltre a una ristretta rappresentanza del personale operativo e amministrativo, in servizio e in congedo, permanente e volontario.

“La contingenza in atto ci impone l’adozione di misure di tutela – ha affermato il comandante Basile – anche quest’anno quindi con doverosa sobrietà e in forma ridotta celebreremo la ricorrenza della nostra Patrona, che è sempre stata caratterizzata da una grande e sentita partecipazione da parte dei Vigili del Fuoco in servizio e in quiescenza. Per me sarà l’occasione di trarre un bilancio dell’attività svolta nel corso dell’anno trascorso dell’anno e per illustrare le attività programmate”.

Nell’ex provincia di Udine si sono registrati un numero di interventi di soccorso pari al 5,2% in più rispetto ai 12 mesi precedenti. Alla fine dell’anno 2021, con una media di 670 interventi mensili, verranno ragionevolmente superati gli 8000 interventi. Aumentano del 12,9% i soccorsi e salvataggi e del 17,4% gli incidenti stradali.

“Nei soli tre mesi in cui mi sono insediato, i Vigili del fuoco di Udine hanno partecipato alle seguenti esercitazioni: una interforze in galleria stradale; una interforze in galleria ferroviaria; una interforze in ambito portuale; una nazionale Bottone rosso; una internazionale di quattro giorni in Slovenia in ambito post sisma”, ricorda il comandante Basile.

“Anche a valle di queste esercitazioni, se da un lato si è riconfermata l’insostituibilità dei Vigili del Fuoco quale componente fondamentale di un efficace e moderno sistema di protezione civile, dall’altro è parsa evidente la straordinaria multidisciplinarietà delle competenze tecniche ascrivibili ai funzionari tecnici e al personale operativo tutto, dalla quale non si può prescindere al fine di garantire risposte immediate ed efficaci in simili contesti. Così come l’interoperabilità con tutte le forze dell’ordine, le amministrazioni locali, regionali e nazionali”.

“Da quando ho preso l’incarico come dirigente a Udine ho avuto le seguenti priorità da perseguire. La sicurezza, rispetto al cittadino (interventi di soccorso tecnico urgente, di prevenzione incendi), ai lavoratori del mondo produttivo (attraverso anche attività di prevenzione incendi e di vigilanza nei luoghi di lavoro), ma anche all’interno delle sedi dei Vigili del fuoco (miglioramento continuo delle condizioni di salute e sicurezza). La semplificazione delle procedure, passando soprattutto dalla dematerializzazione dei documenti e dalla digitalizzazione dei processi informativi dirigendoci verso l’obiettivo “carta 0”, continuando con determinazione il processo già avviato, sia nei confronti dell’esterno (ad es. le attività di prevenzione incendi presentate solo ed esclusivamente via PEC o via SUAP), sia rispetto ai flussi comunicativi interni.

"In questa logica, nel 2021, sono state firmati alcuni importanti protocolli di intesa: “Procedura per la gestione degli interventi di soccorso tecnico urgente nelle zone di confine tra i Comandi VVF di Udine e di Venezia”; “Accordo di Comodato d’uso delle autopompe bimodali di proprietà RFI” tra Comando dei Vigili del fuoco di Udine e RFI”; “Accordo SERM ACADEMY”, tra CNVVF, Protezione Civile FVG, UNIUD, e l’Associazione Comuni Terremotati e Sindaci della Ricostruzione del Friuli".

Ogni anno Santa Barbara è da sempre anche l’occasione per la consegna delle onorificenze al personale in servizio e in quiescenza. Le onorificenze concesse sono le seguenti: croci di anzianità “Per aver prestato effettivo servizio nel Corpo Nazionale dei Vigili del Fuoco per oltre 15 anni, dando prova di capacità e zelo”: Andrea Gattesco, Marco Gattesco, Nicolò Dazzan, Paolo Tarnold, Federica Angeli, Lucio Cecchini, Roberto Girotto, Marco Nogaro, Emanuele Pellizzotti, Alessandro Plai, Marco Venudo.

Commiato al personale collocato a riposo-diplomi di lodevole servizio “A testimonianza del lodevole servizio prestato nel Corpo Nazionale dei Vigili del Fuoco”: Fabrizio Madotto, Sandro Degano, Mario Fontanini, Giannino Manzocco, Nicola Paravano, Adriano Visintin.

“Una riflessione particolare e fraterna anche ai familiari dei nostri colleghi, in servizio e in congedo, che ci hanno lasciato in questo anno, anche per causa del Covid-19”.