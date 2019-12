Giornata speciale per i Vigili del Fuoco del Comando Provinciale di Pordenone che, in occasione della vigilia di Natale, hanno visitato il reparto di pediatria dell'Ospedale Santa Maria degli Angeli per portare ai bambini presenti gli auguri, un po' di allegria e qualche dono, messo a disposizione dalla Sme. Tutto questo in compagnia di Babbo Natale e dei pompieri, suoi speciali aiutanti.