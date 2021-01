I Vigili del Fuoco di Pordenone salutano Delfio Martin

Questa mattina le sirene degli automezzi e gli uomini e donne del Comando provinciale dei Vigili del Fuoco di Pordenone, hanno salutato con un ideale grande abbraccio, al termine del turno notturno, il capo reparto esperto Martin Delfio, giunto al traguardo della pensione.

La sua lunga carriera pompieristica è iniziata nel lontano 1983 come Vigile al distaccamento di San Vito al Tagliamento ed è proseguita poi nella sede centrale. Diventato Capo Squadra ha maturato esperienza presso il Comando provinciale di Venezia/Mestre, prestando servizio anche sulle autopompe lagunari nella complessa realtà della sede di Venezia, unica al mondo per tipologia di interventi.

Da capo reparto ha avuto il ruolo di capo turno al comando di Udine e, negli anni più recenti, ha guidato sempre come capo turno provinciale il turno C, anche durante questo difficile periodo di pandemia da Covid-19.

Va ricordata inoltre la sua lunga carriera come Istruttore Professionale presso le Scuole Centrali Antincendi di Capannelle in Roma, luogo dove sono forgiati i nuovi vigili del fuoco. Con loro, e verso tutti i colleghi che hanno avuto il piacere di lavorare con lui, ha sempre dato prova di grande preparazione professionale, che gli ha consentito negli anni di affrontare con sicurezza e competenza ogni tipo di situazione, sia nell’attività operativa quotidiana, sia nelle calamità, così come nella gestione del personale.

Un felice augurio per un futuro ricco di soddisfazioni a nome di tutto il personale del Comando Provinciale dei Vigili del Fuoco di Pordenone.