I Vigili del fuoco festeggiano Santa Barbara

Il 4 dicembre ricorre la giornata dedicata a Santa Barbara Patrona dei Vigili del fuoco. Purtroppo quest'anno, a causa delle restrizioni atte a contenere la pandemia del Covid 19 i Vigili del fuoco saranno costretti a ridimensionare le celebrazioni in onore della loro Santa Patrona.

Presso ogni Comando provinciale Vigili del Fuoco del Friuli Venezia Giulia sarà celebrata la Santa Messa in onore di Santa Barbara e saranno ricordati i Vigili del fuoco caduti in

servizio ma tutte le cerimonie si terranno in forma ristretta e le sedi di servizio non potranno essere aperte al pubblico.

Chiunque fosse interessato a partecipare, seppur virtualmente, alla Messa in onore della Santa Patrona dei Vigili del Fuoco potrà farlo seguendo la diretta streaming della

celebrazione nazionale che si terrà presso la Basilica di Santa Maria in Aracoeli di Roma e che, come ogni anno, sarà trasmessa, con inizio alle 12 di venerdì 4

dicembre 2020, nella sezione “Eventi Live” del sito www.vigilfuoco.tv all'indirizzo: https://www.vigilfuoco.tv/live/diretta-pubblica