Icgeb presenta 'I Goal della Scienza'

Icgeb presenta la prima proiezione del documentario I Goal della Scienza venerdì 23 settembre, alle 19.15, nell'Area Talk di piazza Unità d'Italia, in occasione di Trieste Next Festival della Ricerca Scientifica.

Come può la ricerca scientifica raggiungere gli obbiettivi dello Sviluppo Sostenibile? Il documentario risponde a questa domanda narrando le attività dei ricercatori del Centro Internazionale di Ingegneria Genetica e Biotecnologie.

La proiezione seguirà la conferenza "Viruses: Friends or Foes”, un dialogo con Lawrence Banks, Mauro Giacca e Chris Smith, alle 18, sempre nell'Area Talk.

Sei diverse storie raccontano come la ricerca biotecnologica può contribuire a raggiungere gli obiettivi dell’Agenda 2030 delle Nazioni Unite. Ciascun episodio del documentario racconta un progetto dell'Organizzazione volto ad affrontare uno o più Goal di Sviluppo Sostenibile. Si parte dai Goal SDG3 e SDG17, rispettivamente buona salute per tutti e partnership per gli obiettivi, con il Progetto Diagnostico SARS-CoV-2 e si conclude con "Batteri per sconfiggere la fame" che racconta una ricerca volte a sconfiggere la fame nel mondo (SDG2). Sono narrati altri quattro progetti di ricerca che mirano a garantire una salute migliore per tutti (SDG3), l'innovazione industriale (SDG9) e una migliore educazione (SDG4) senza disparità di luogo di nascita e genere (SDG5).

Un progetto Icgeb, finanziato dalla Regione e con la collaborazione di vicino/lontano, Comune di Trieste e Fondazione Pietro Pittini, realizzato da Wannaboo SRL. Il documentario ha riscosso un notevole successo durante l'anteprima di uno degli episodi al festival vicino/lontano di Udine lo scorso maggio. A Trieste Next - festival della ricerca scientifica sarà presentato il documentario integrale. Al termine della proiezione sarà possibile dialogare con gli scienziati e i creativi coinvolti nel progetto e parlare dell’efficacia di raccontare la scienza attraverso le storie.