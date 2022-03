Ideag tour 2022 fa tappa a Spilimbergo

IdeaG fa tappa a Spilimbergo. Cos’è IdeaG? L’acronimo sta per 'Incontro DEgli Autori di Giochi', nasce da un’idea di SAZ Italia (la sezione italiana dell’associazione di categoria tedesca) e altri non è che un meeting in cui chiunque voglia proporre un’idea, un prototipo, un nuovo gioco da tavolo, può trovarsi per spiegare la propria proposta a giocatori più o meno esperti, cogliere le loro osservazioni e migliorie e sperare che qualche editore veda nella proposta un progetto da portare a realizzazione. IdeaG negli anni (la prima edizione risale al 2005) è cresciuta nei numeri e negli eventi, tanto da divenire itinerante per scovare e dare opportunità anche a quegli autori e a quei giocatori che non riescono a partecipare alla manifestazione nazionale.



E quest’anno Pordenone, ed in particolare Spilimbergo, diventerà una tappa di 'IdeaG Tour 2022': domenica 27 marzo all’oratorio Monsignor Tesolin (ex Kennedy), dalle 9 alle 19 autori, giocatori ed editori si troveranno insieme per provare, testare ed analizzare quelle che potranno diventare le future nuove pubblicazioni di giochi da tavolo. A coordinare l’evento non poteva non esserci che il F.Lu.S. Foro Ludico Spilimberghese, la nota associazione friulana che dal lontano 2005 promuove la cultura del gioco da tavolo come passatempo intelligente. Nata da una felice intuizione di un gruppo di amici appassionati di boardgame, il F.Lu.S. si è fatto conoscere negli anni nello spilimberghese ed oltre, partecipando a numerosi eventi ed iniziative con proposte legate al mondo del gioco da tavolo, del gioco dinamico, fino alle recenti iniziative legate al gioco investigativo ed ai giochi di logica e di fuga (Escape Room).



Anche il F.Lu.S. può “vantarsi” di essere un 'ideatore' di giochi da tavolo: nel 2016 ha dato alle stampe 'Arcoland', un progetto del consorzio Arcometa, con il contributo della provincia di Pordenone, Friulovest Banca ed Ecomuseo 'Lis Aganis' per promuovere il turismo e le tipicità del territori dello spilimberghese e delle sue valli e ad ottobre 2021, in concomitanza con la manifestazione 'Tipicamente Spilimberghese' a cura della Pro Spilimbergo, ha presentato il prototipo di 'Pais di rustic amour - gioco di carte', iniziativa promossa da Ecomuseo 'Lis Aganis', Consorzio Arcometa e Comune di Spilimbergo, all’interno del progetto finanziato dalla regione FVG attraverso i fondi del Piano di Sviluppo Rurale. Il progetto dovrebbe chiudersi a breve ed entro l’anno verrà dato alle stampe il gioco. Ci sono quindi tutti i presupposti perchè la tappa pordenonese di IdeaG Tour 2022 possa diventare un evento di grande rilevanza e successo, con la prospettiva che possa diventare un evento a cadenza annuale, un’opportunità per tutti gli appassionati di giochi da tavolo e la possibilità per i giovani autori locali di potersi far conoscere a livello italiano e non solo e magari poter vedere realizzate (pubblicate) le loro idee. Infine, in attesa dell’evento, per tutti gli appassionati e per chi magari fosse incuriosito e volesse avvicinarsi a questo mondo, ricordiamo che, visto l’allentarsi della pressione della pandemia da CoViD19, la ludoteca ha riaperto i battenti nei giorni di venerdì (su prenotazione - info@flussiludici.org) dalle 21:00 alle 24:00, sabato dalle 18:00 alle 24:00 e domenica dalle 14:30 alle 18:30.