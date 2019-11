Per quattro giorni su quattro a IdeaNatale, tantissimo pubblico, ampia soddisfazione degli espositori e una grande partecipazione a tutti gli eventi proposti e che hanno spaziato dal libro alla cultura, dall’artigianato alla cucina, dalla solidarietà alla promozione del territorio e della montagna. Un successo record che vale doppio, viste le avverse condizioni meteo che non hanno spento il piacere di pensare a qualcosa di bello come il regalo.