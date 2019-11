IdeaNatale, ultimo giorno per scegliere i regali migliori

Che IdeaNatale avesse tutte le credenziali (inanellate in ben 31 edizioni) per essere le fiera del regalo natalizio più attesa da migliaia di visitatori, Udine e Gorizia Fiere lo sapeva, ma l’edizione in corso sino a domani (domenica 17 novembre) va oltre le migliori aspettative, tenuto conto anche delle pessime condizioni atmosferiche che, a quanto pare, non hanno ostacolato l’interesse e la curiosità del pubblico. Anche oggi stand sempre affollati ed espositori messi alla prova da migliaia di contatti, domande e acquisti. Diverse aziende che espongono in Fiera hanno dovuto fare rifornimenti della merce esaurita per soddisfare le continue richieste dei visitatori.

Ciò che contraddistingue IdeaNatale 2019, oltre alla quantità di gente e di affari per le aziende, sono i commenti di apprezzamento del pubblico per l’atmosfera in Fiera. Stupore, meraviglia, sorpresa e il piacere partecipare agli eventi e agli incontri, tutti gratuiti, che spaziano dal libro di grandi autori ai consigli degli Chef per la Tavola delle Feste.

Per l’ultima giornata della rassegna LibrInsieme, la vetrina editoriale di IdeaNatale promossa dalla Fiera con la Fondazione Pordenonelegge.it, propone alle 15.30 nell’area eventi del padiglione 6 , l’incontro con Luca Bianchini che presenta, in dialogo con la curatrice di pordenonelegge Valentina Gasparet, “So che un giorno tornerai”, edito da Mondadori. Un romanzo sulla ricerca delle nostre origini, la scoperta di chi siamo e la magia degli amori che sanno aspettare. Con ironia e un pizzico di nostalgia, Luca Bianchini ci prende per mano e ci porta a conoscere i sentimenti più nascosti in ognuno di noi, per scoprire che non hanno confini, “da Trieste in giù”.

Sempre domani, Margherita Granbassi, medaglia olimpica di fioretto, sarà ospite di IdeaNatale per l’incontro "I Social Ambassador del Friuli Venezia Giulia condividono la passione per il territorio e incuriosiscono con le LIVE Like a Local Experience". La campionessa modererà a intervisterà gli Ambassador di TurismoFVG: Michele Castro, Luca Mattioli e Giuliano Piccoli. Appuntamento in Fiera alle 17.

Visitare IdeaNatale significa anche mettersi in gioco ai fornelli partecipando al 1° Concorso Mistery Box nella versione Family. Una sfida divertente, organizzata dall'Associazione Cuochi Udine proprio per la domenica finale della manifestazione a partire dalle ore 15.00, nel padiglione 7. I partecipanti, a coppie, dovranno realizzare una ricetta con i soli ingredienti segreti contenuti nella Scatola Misteriosa.

Stand aperti dalle 9.30 alle 20 con ingresso gratuito. Maggiori info su www.ideanatale.it