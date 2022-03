Identità Friulana incontra il fogolar di Kiev e Mosca

Nell’ambito dei lavori del gruppo per l’Identità Friulana, i presidenti dell’Ente Friuli nel mondo, Loris Basso, dell'Arlef, Eros Cisilino, del Comitato per la difesa delle Osterie, Enzo Mancini, del Club della minestra Enzo Cattaruzzi, con il Duca Alessandro I dei Ducato dei vini friulani, hanno incontrato il presidente del Fogolar Furlan di Kiev e Mosca, Gabrio Piemonte, che ha illustrato la situazione venutasi a creare in seguito al conflitto.

Piena solidarietà di Identità friulana, che ha deciso un’azione di sensibilizzazione per mobilitare le forze sociali ed economiche per gli aiuti verso le popolazioni che fuggono dalla guerra.

Alla fine dei lavori il presidente del Comitato per la difesa delle osterie ha nominato membri onorari del sodalizio tutti componenti del gruppo di Identità Friulana.