Ids Design Solutions 'fotografa' il contagio da Covid-19

Un cruscotto informativo per monitorare l'evolversi del Covid-19: un servizio alla collettività realizzato e gestito da IDS Interaction Design Solutions, l'azienda insediata a Friuli Innovazione che realizza strumenti software per lo sviluppo di interfacce utente per applicazioni web e mobili, e si occupa di consulenze sulla progettazione di architetture software e di interfacce utente.

A differenza di altri cruscotti informativi, il sistema offerto da IDS offre la visualizzazione di dati che raramente si trovano, come ad esempio la variazione giornaliera dei tamponi, o dei dimessi-guariti. Oppure anche il confronto delle variazioni giornaliere tra loro (ad es., cresce di più la variazione del numero dei ricoverati con sintomi o quello di coloro in isolamento domiciliare?).

Il servizio viene lanciato oggi e nei prossimi giorni potrà essere arricchito da ulteriori informazioni.

QUI I DATI REGIONALI