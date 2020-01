Ig Fvg, tante novità per il 2020

La prima foto, che inaugura la galleria di Ig Friuli Venezia Giulia del 2020, è di Vittoria Marchetti, scattata presso i Laghi di Fusine. Per tutta la community si prospetta un anno carico d'iniziative e impegni che andranno a coinvolgere centinaia di persone in tutta la nostra regione. Il 2020 è l'anno dei nuovi ingressi nella community, è ufficiale la nomina da parte del regional manager Giuseppe Di Leo di Alex Lazar come local manager, giovane ragazzo 19enne di San Daniele del Friuli.

"L'arrivo di una nuova figura sicuramente è positivo, questo significa cambiamento, nuove idee, nuovi orizzonti di traguardo, inoltre il rapporto di estrema fiducia mi porta a essere tranquillo e potermi dedicare ad altri progetti sempre legati ad Ig Friuli", commenta Di Leo.

Sempre il regional manager dichiara di essere disponibile alla collaborazione con la regione e le varie istituzioni locali: "Ig Fvg rappresenta l'unica community ufficiale e riconosciuta a livello mondiale e, con il dialogo e la collaborazione, si può fare tantissimo per il territorio. Vi anticipiamo, infine, la data della mostra fotografica che si terrà il 25 aprile 2020 nella Bassa Friulana. Il luogo? E' ancora segreto, ma a breve saranno rese note tutte le informazioni".