II rischio che le classi pollaio le svuoti la crisi demografica

Non ci sono classi troppo affollate, ma le strutture esistenti hanno bisogno di molti interventi. E' il parere di Teresa Tassan Viol, presidente regionale dell’associazione nazionale presidi, che traccia una situazione a tinte chiaroscure.



"Le problematiche maggiori nel Friuli Occidentale - conferma Tassan Viol - riguardano le scuole superiori con alcune realtà come il Liceo Leopardi - Majorana di Pordenone distribuito su tre sedi, con tutte le complicazioni del caso. Altre scuole come il liceo Grigoletti e l’istituto tecnico Kennedy, che pure vantano una sede unica, visto l’elevato numero di studenti, con circa 1.600 iscritti ciascuno, sono costretti ad adottare soluzioni tampone per classi prive di un’aula dedicata, con studenti e docenti costretti a fare il periplo dell’edificio. Gli spazi, soprattutto in strutture di una certa età, non sono adeguati alle nuove necessità. Per fortuna è stato avviato l’iter per la costruzione di una nuova scuola nel cortile del Grigoletti, che dovrebbe fungere da jolly per far fronte alle necessità. Quando sarà pronta bisognerà capire però quale sia la situazione, tanto più che la prospettiva demografica è di un calo degli studenti nei prossimi anni. Sul territorio la dislocazione delle classi in più sedi anche a Sacile e a Brugnera è un problema reale, ma per fortuna almeno le aule non sono eccessivamente affollate”.



Sorge spontaneo riflettere sul fatto che sarà la crisi demografica a porre rimedio all’assenza di programmazione.“Diciamo che renderà meno urgente la soluzione del problema - spiega l'interlocutrice -.. E’ naturale attendersi che, prima o poi, l’onda arrivi anche alle scuole superiori. Di una sede unica per il Majorana si parlava undici anni fa, ben prima che diventassi preside di quel liceo. Servono ovviamente finanziamenti e in tal senso il mondo della scuola confida molto nelle risorse destinate all’istruzione dal Pnrr per superare i gravi ritardi in materia di infrastrutture scolastiche. L’importante è che i tempi non siano biblici”., come conferma, direttore del Servizio tecnico Edr Gorizia: “Possiamo definirla buona anche perché nessun preside, nel corso della riunione appena avvenuta, ci ha chiesto spazi ulteriori. Fa eccezione l’istituto di Staranzano che ha bisogno di cinque aule in più. Il progetto per l’ampliamento è già finanziato ma servirà del tempo e quindi abbiamo fatto subito un bando per il noleggio di strutture prefabbricate che permetteranno di ospitare i ragazzi durante i lavori. Contiamo di avere la struttura provvisoria pronta entro ottobre. Quanto alle classi sovraffollate non registriamo problemi particolari e le richieste dei presidi riguardano soprattutto la modifica degli spazi per far fronte alle nuove necessità didattiche”.