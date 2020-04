Ikea dona le colombe e dolci svedesi al Banco alimentare

IKEA Italia dona al Banco Alimentare oltre 14.000 colombe pasquali e 8.000 Cinnamon Rolls, i dolci svedesi legati alla festività; un gesto di attenzione, attraverso i prodotti della tradizione italiana e svedese, per essere più vicini a chi in questo momento è in difficoltà e garantire una Pasqua più serena a chi soffre.



Le prime regioni saranno Emilia Romagna e Friuli Venezia Giulia, per poi coprire il territorio nazionale.



“Con questa iniziativa IKEA vuole contribuire a permetter alle famiglie italiane in difficoltà di poter celebrare una ricorrenza molto sentita e non rinunciare ai simboli della tradizione, come la colomba pasquale” dichiara Katya Maffeo, Country Food Manager IKEA Italy “Grazie all’impegno di Banco Alimentare e dei suoi volontari, ci auguriamo di portare anche il nostro affetto a chi oggi ancor di più ne ha bisogno”.



Nella prima fase legata all’emergenza sanitaria, IKEA ha collaborato con Banco Alimentare per aiutare le persone anziane e le famiglie bisognose delle aree più colpite ad affrontare la quotidianità, donando i prodotti alimentari di tutti i ristoranti d’Italia.