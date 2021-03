Il 32° Reggimento carri dona cento uova pasquali alla Nostra Famiglia

Il 32° Reggimento carri della 132^ Brigata corazzata “Ariete” ha effettuato una donazione di cento uova pasquali all’associazione “La Nostra Famiglia” di San Vito al Tagliamento, ente che si occupa della cura e riabilitazione delle persone con disabilità, soprattutto in età evolutiva, riconosciuto come centro di eccellenza per l’assistenza specialistica.



La consegna delle uova pasquali, frutto di una raccolta volontaria, organizzata e sostenuta dai carristi del reparto militare di Tauriano, è avvenuta nei giorni scorsi durante una visita alla struttura effettuata, nel rispetto delle norme anti contagio, dal Comandante del 32° Reggimento carri, Colonnello Gian Luigi Radesco.



Nel corso dell’incontro la direttrice del centro riabilitativo, dottoressa Monica Crimella, ha espresso il proprio ringraziamento ai carristi dell’Ariete per questo gesto di sensibilità e vicinanza verso i piccoli ospiti della struttura.