Il 51° Stormo di Istrana 'trasloca' a Rivolto

A partire da lunedì 21 giugno, per un periodo stimato di circa sei mesi, il II Stormo di Rivolto ospiterà personale e velivoli Eurofighter e AMX del 51° Stormo di Istrana. Il rischieramento si rende necessario per consentire l’esecuzione dei lavori di ammodernamento della pista dell’aeroporto militare di Istrana e preservare la capacità operativa del 51° Stormo, dando così continuità all’attività addestrativa degli Eurofighter Typhoon e AMX.

Tale attività, programmata anche con gli impegni addestrativi pianificati nei prossimi mesi dalle Frecce Tricolori, di stanza proprio a Rivolto, prevede il coinvolgimento della base aerea friulana nelle fasce orarie mattutine e pomeridiane. Non è prevista, a meno di esigenze particolari, alcuna attività di volo dei velivoli Eurofighter e AMX nelle giornate di sabato, domenica e festivi. L’attività di volo notturna sarà molto limitata e condotta non oltre le 23.

I piloti militari adotteranno, come da prassi in questi casi, tutte le procedure necessarie per abbattere al massimo il rumore e minimizzare ulteriormente i disagi alla cittadinanza.

L’intera attività sopra descritta è stata preventivamente coordinata e approvata dall'Aeronautica Militare che è responsabile dello spazio aereo. Il II e il 51° Stormo hanno adottato ogni precauzione e attuato ogni sforzo, fin dalla fase di pianificazione dell'attività di volo, per minimizzare il potenziale disagio alle comunità presenti sul territorio limitrofo all’aeroporto militare di Rivolto.