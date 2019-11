Il Black Friday contagia anche il Tiare Shopping di Villesse

Il Black Friday arriva al Tiare Shopping: da venerdì 29 novembre a domenica 1 dicembre, in occasione dell’evento newyorkese dedicato alle vantaggiose promozioni, si potrà assistere a molti spettacoli e partecipare a tantissime attività promosse dal meeting place.

Il team del Tiare Shopping ha organizzato, per ogni sera dell’imperdibile weekend, un evento esclusivo a partire dalle 20. Dunque, non solo shopping ma soprattutto divertimento. Venerdì 29 novembre ad esibirsi sul palco del centro commerciale, nella piazza Maravee, la band locale MIAMI nights, a seguire il Dj set di Luchè, rapper italiano che ha iniziato la sua attività da solista nel 2012, e per concludere la serata in perfetto stile reggeaton riprenderanno in mano la consolle i MIAMI Nights.

La musica farà da cornice a tutte le iniziative dedicate al Black Friday: sabato 30 novembre, infatti, Paolo Belli, cantante, conduttore televisivo e presidente della Nazionale Italiana Cantanti dal 2017, si esibirà con la sua band in uno show che coinvolgerà tutto il pubblico a partire dalle 20.30. La Black Tombola concluderà il weekend degli amanti dello shopping, nella serata di domenica 1 dicembre i possessori dell’IKEA FAMILY e tutti i nostri ospiti potranno, a fronte di una spesa minima di 25 euro, richiedere la cartella di gioco all’infopoint. Un momento di condivisione e di gioco che metterà in palio fino a 1.500 euro in giftcard, utilizzabili in tutti i negozi del centro commerciale e con validità di un anno.

Le sorprese non finisco qui. Tutti i clienti del Tiare Shopping avranno la possibilità di vincere altre gift card partecipando al gioco Instant Win. Presentando all’infopoint uno o più scontrini il cui valore cumulativo giornaliero sia di minimo 25 euro, si potranno ricevere dei coupon con un codice identificativo che, inserito nei due totem touch screen all’ingresso, permetterà di vincere un premio.

I negozi della galleria del meeting place resteranno aperti nei seguenti orari: venerdì 29 novembre e sabato 30 novembre dalle ore 09:30 alle ore 22:00, domenica 1° dicembre dalle ore 09:30 alle ore 21:00.

L’ingresso per partecipare alle iniziative promosse dal Tiare Shopping è gratuito.

Gli appuntamenti del Black Friday al Tiare Shopping:

Venerdì 29 novembre dalle ore 20:00: MIAMI nights e a seguire Luchè Dj Set

Sabato 30 novembre dalle ore 20:30: Paolo Belli e Band Show

Domenica 1° dicembre dalle ore 20:30: Black Tombola

Da venerdì 29 novembre a domenica 1° dicembre: Instant Win.