Il bosco di Udine, emergenza climatica e pianificazione urbana

Il Circolo Legambiente Laura Conti in collaborazione con il Comune di Udine organizza il convegno ‘Il bosco di Udine - L’emergenza climatica e la nuova pianificazione urbana’ che si terrà giovedì 9 giugno, alle 17, in Sala Ajace a Palazzo D’Aronco. È richiesto utilizzo di mascherina ffp2.

Il sesto rapporto sul clima, pubblicato nell’agosto del 2021 dall’Intergovernmental Panel on Climate Change (IPCC), organismo internazionale facente capo all’ONU, ha confermato quanto i cambiamenti climatici siano alla base dei principali eventi catastrofici che si verificano con frequenza in diverse regioni del pianeta, con avvenimenti sempre più rilevanti e diffusi anche nel nostro paese (tempesta Vaia, inondazione a Venezia, caldo estremo, incendi, piogge torrenziali) che richiedono l’attuazione di misure urgenti, efficaci e di sistema, in grado di abbattere le emissioni di gas a effetto serra.

Le aree urbane sono le realtà che subiscono maggiormente gli effetti del cambiamento climatico sotto forma di inquinamento, consumo di suolo, dissesto idrogeologico, consumo di acqua, isole di calore che causano forti conseguenze negative sulla salute della popolazione urbana, sulla biodiversità e sulla fornitura di servizi ecosistemici. Allo stesso tempo le città e i loro sistemi urbani sono ritenute gli elementi fondamentali del cambiamento, luoghi di interconnessione e di sperimentazione di azioni innovative per contrastare tali criticità e rafforzare le difese nei confronti del riscaldamento globale rendendole più sane, eque e vivibili.

In uno scenario simile, negli ultimi anni, si sta affermando con sempre maggiore interesse il tema della forestazione in ambito urbano, periurbano ed extraurbano riconosciuta quale elemento essenziale per affrontare la crisi climatica oltre che per contrastare l’inquinamento atmosferico, le isole di calore e il dissesto idrogeologico. La prima Strategia nazionale del verde urbano fissa criteri e linee guida per la promozione delle foreste urbane e periurbane basandola su tre principi cardine: passare da metri quadri a ettari, ridurre le superfici asfaltate, adottare le foreste urbane come riferimento strutturale e funzionale del verde urbano. Le foreste urbane costituiscono uno degli elementi fondamentali delle “infrastrutture verdi” funzionali al collegamento ecologico tra il sistema naturale e quello urbano.

Si moltiplicano programmi, azioni e finanziamenti (fra tutti citiamo il Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza che ha previsto uno specifico investimento per la realizzazione di boschi urbani, periurbani ed extraurbani con la messa a dimora di 6,6 milioni di alberi nelle aree vaste delle Città metropolitane) ma non mancano le criticità, tra cui la pianificazione/ gestione degli interventi e la disponibilità delle aree pubbliche e private.

La proposta progettuale di Legambiente, per un Piano Forestale Comunale, riguarda un percorso di lungo periodo di pianificazione territoriale e di confronto con la popolazione locale. La proposta di progetto individua preliminarmente gli elementi e le problematiche strutturali del territorio e ne dà una possibile soluzione in prima approssimazione.

Le questioni in essere che devono trovare una soluzione prioritaria sono: il regime giuridico della proprietà privata, le possibili forme di disponibilità fondiaria, il necessario accorpamento delle proprietà per la realizzazione degli interventi di piantumazione in relazione ai contesti territoriali (“piantare l’albero giusto al posto giusto”); i nuovi strumenti di pianificazione, urbana e territoriale, che devono prevedere/programmare le aree da rimboschire per l’ottimizzazione dei servizi ecosistemici, sociali ed economici che la foresta è in grado di offrire e assumere le stesse come elementi strutturali per la ri-progettazione funzionale e morfologica dei sistemi urbani.

L’obiettivo è quello di aprire un confronto con la cittadinanza, l’amministrazione e le altre istituzioni locali al fine di avviare un percorso che sviluppi una progettualità ampia e socialmente condivisa di forestazione della città e del sistema urbano quale azione concreta di contrasto al cambiamento climatico e di miglioramento della vivibilità.

L’iniziativa è patrocinata dall’Ordine dei Dottori Agronomi e dei Dottori Forestali del Fvg.