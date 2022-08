Il calendario della Polizia di Stato 2023 racconterà, attraverso gli scatti, l’attività delle poliziotte e dei poliziotti al servizio della collettività. Questa edizione del calendario è stata realizzata dai fotografi della Polizia di Stato che, valorizzando lo spirito identitario, hanno immortalato l'esserci sempre al servizio del cittadino, a tutela della sicurezza delle comunità, a sostegno delle persone più fragili e a salvaguardia dell'ambiente che ci circonda nelle località simbolo della nostra Penisola.

Le foto, infatti, sono state realizzate in giro per il bel Paese: affascinanti piazze e monumenti dalla bellezza senza tempo, un aeroporto ed una metropolitana in cui si fondono ingegneria e arte, lo straordinario panorama delle Dolomiti patrimonio Unesco e persino un castello impreziosiscono le immagini che catturano il lavoro dei poliziotti.

Gli scatti sono stati valutati e selezionati dal maestro della fotografia Gianni Berengo Gardin, famoso nel mondo per le sue caratteristiche immagini scattate su pellicola, in bianco e nero, senza l’uso di tecnologie digitali e autore del calendario della Polizia di Stato del 2017.

Un calendario che, anche per il 2023, si prefigge come obiettivo finale quello della solidarietà; sarà possibile acquistarlo sia nell’edizione da parete sia in quella da tavolo. Il ricavato delle vendite andrà a finanziare il progetto Emergenza siccità Etiopia con cui il Comitato italiano per l’Unicef Onlus intende raggiungere oltre 2 milioni di persone attraverso il ripristino di pozzi e sistemi idrici, il trasporto d’emergenza dell’acqua, il trattamento dei bambini malnutriti e la fornitura di istruzione e supporto per la loro protezione.

Una quota sarà devoluta al Fondo assistenza per il personale della Polizia di Stato, andando a sostenere il Piano Marco Valerio, che aiuta le famiglie dei poliziotti con figli affetti da gravi patologie. Il costo, invariato rispetto lo scorso anno, è di otto euro per la versione da parate e di sei euro per quella da tavolo.

Per prenotare le copie del calendario è necessario effettuare un versamento sul conto corrente postale nr. 745000, intestato a “Comitato Italiano per l’Unicef”. Sul bollettino andrà indicata la causale “Calendario della Polizia di Stato 2023 per il progetto Unicef Emergenza siccità Etiopia”.

Infine, l’attestazione del versamento dovrà essere presentata presso l’Ufficio Relazioni con il Pubblico della Questura. Sarà possibile prenotare il calendario entro il 21 settembre.

Tutte le informazioni sull’acquisto sono anche disponibili sul sito della Polizia di Stato www.poliziadistato.it.